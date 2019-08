19-jarige Shymo begint inzamelingsactie voor behandeling zeldzame vorm van kanker

WESTZAAN - De 19-jarige Shymo Korver uit Westzaan lijdt aan een zeldzame vorm van kanker. Haar benen functioneren al niet meer en in Nederland is ze uitbehandeld. Haar hoop ligt nu gevestigd op een experimentele behandeling in de Verenigde Staten, maar daar heeft ze 300.000 euro voor nodig.

In november 2016 begon de achtbaan voor Shymo met pijn in haar lies. De pijn was langdurig en ging gepaard met verlies van gevoel in één van haar benen. Het leek onschuldig, tot ze na een scan in het ziekenhuis te horen kreeg dat er een tumor zat. In de eerste instantie werd er vanuit gegaan dat het om een hoopje cellen ging dat verwijderd zou worden. Shymo zou dan twee maanden revalideren en in september weer in de schoolbanken zitten.

Dat bleek echter niet het geval. De tumor bleek afkomstig te zijn van een heel zeldzame en agressieve vorm van kanker. De tumor moest extreem hardhandig aangepakt worden, waardoor Shymo gelijk een traject in ging met drieëneenhalve week iedere dag bestraling en tien maanden chemotherapie. Terwijl dit gaande was, zat ze elke dag op school en heeft ze haar havo-diploma gehaald.

Hersenstam

In combinatie met immunotherapie leek het erop dat het beter ging met Shymo, maar helaas ging het in december 2018 toch weer mis. Ze heeft een dwarslaesie opgelopen door de groeiende tumor, en eerder dit jaar kreeg ze te horen dat de tumor nu ook in haar hersenstam zit. De therapieën die ze in Nederland heeft doorlopen, slaan niet aan.

Ze wil de hoop echter niet opgeven en heeft haar zinnen gezet op een behandeling voor haar specifieke type kanker in de Verenigde Staten. De teller van haar inzamelingsactie staat ondertussen bijna op één derde van het bedrag dat ze nodig heeft en omdat de bestralingen klaar zijn voelt ze zich iets beter.

Stichting Help Mo Nu.