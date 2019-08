Bo (22) is Nederlands kampioen harddraven: "Thuiswedstrijd in Beverwijk"

UITGEEST - 22 jaar is ze pas, Bo Sprengers uit Uitgeest. Maar nu al behoort ze bij de elite van het harddraverswereldje. Met haar paard Doc Holiday werd ze vorige week in Santpoort Nederlands kampioen. Donderdag staat ze aan de start in Beverwijk.

Op de Breestraat, al jaren het toneel van de plaatselijke korte baandraverij, treedt Bo niet met Doc Holiday in het strijdperk. Het kampioenspaard krijgt rust. Dat verschaft de rijzende ster van de harddraverij minder kansen, maar een feest wordt het toch in Beverwijk.

Bo Sprengers: "Het is echt een thuiswedstrijd. Mijn hele familie staat langs de kant. Vooral mijn moeder en mijn oma laten zich flink horen. De mannen blijven wat meer op de achtegrond, maar leven net zo hard mee hoor."

Paardengezin

Bo komt uit een echt paardengezin. Ze is als het ware opgegroeid in de stallen. Als kind al ging ze mee naar de koersen. Het kon niet anders of ze zou pikeur worden. Toch heeft ze een opleiding tot kapster gevolgd. Daarmee verdient ze nu haar geld.

De harddraveij is een hobby, zij het dat het best lucratief is als je zo goed bent als zij. "Dat Nederlands klampioenschap vorige week leverde best aardig wat op. Maar alleen van de koersen kan ik niet leven. Daarom heb ik ook mijn baan als kapster, en dat doe ik met bijna net zo veel plezier."