Beusebos blijft dicht na uitspraak rechter: "Getreurd, maar niet geschrokken"

PURMEREND - Het Beusebos blijft ook de komende tijd gesloten, zo heeft de rechter besloten. De gemeente Purmerend hoeft het bos in de kom van de A7 niet te openen, omdat het officieel geen openbaar gebied is.

Een jaar geleden werden hekken rondom het gebied geplaatst. Volgens het college van Purmerend was de situatie niet meer veilig nadat er spijkermatten neergelegd waren om motorcrossers uit het gebied te verdrijven.

Lees ook: Purmerend sluit Beusebos per direct na vondst spijkerplanken

Verkeerde adres

De stichtingen eisten in juni bij de bestuursrechter dat de gemeente Purmerend de hekken weg zou halen. Maar ze zijn volgens de rechter bij hem aan het verkeerde adres. Het is geen onderwerp voor het bestuursrecht, omdat het niet om openbaar gebied gaat.

"Uiteraard betreuren we de uitsprak, maar we zijn er niet van geschrokken", erkent Bart Creemer, van Stichting Vrienden van het Beusebos. "We hadden vijftig procent kans van slagen. We gaan ons nu beraden of we in hoger beroep gaan. Dat hangt zowel af van de argumentatie van de rechter, als hoe onze juristen over de kwestie denken."

Lees ook: Vrienden van het Beusebos willen wandelen in 'hun bos' en stappen naar de rechter

Verder met de strijd?

De Stichting Vrienden van het Beusebos gaat binnenkort bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een mogelijk vervolg. "Eerst moet iedereen terug zijn van vakantie en dan gaan we met z'n allen zitten."