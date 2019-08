Vinkenstraat in Zaandam afgesloten om gaslek

ZAANDAM - In de Vinkenstraat in Zaandam is vandaag bij werkzaamheden een kleine gaslek ontstaan.

Volgens de Veiligheidsregio is tijdens werkzaamheden een gasleiding geraakt, waardoor een kleine lek ontstond. De straat is afgesloten voor het verkeer.

Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio benadrukt echter wel dat het om een kleine gaslek gaat.