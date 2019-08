Gert (79) woont in een minidorpje voor ouderen: "Heel fijn als weduwnaar"

ANNA PAULOWNA - Begin vorige maand opende het Polder Hofje in Anna Paulowna, een klein dorpje waar senioren zelfstandig wonen en zorg kunnen krijgen. Of het project geslaagd is? We vroegen het aan de initiatiefnemer en een bewoner.

Jennifer Hofmeijer, die het hofje bedacht en ontwikkelde, is gelukkig met hoe het project heeft uitgepakt. "Inmiddels woont 95 procent van de bewoners er. Van wat ik heb gehoord, zijn ze gelukkig. Ik zie dat ze onderling veel contact hebben en dat is precies wat ik wilde: verbinden. Dat maakt me heel erg blij", vertelt ze tegen NH Nieuws.

Veel verzoeken

Sinds de opening heeft Hofmeijer veel verzoeken van media, bedrijven en ontwikkelaars gekregen. "Maar ik blijf het liefst zoveel mogelijk onder de radar. Bedrijven en ontwikkelaars beseffen niet dat het veel meer is dan gewoon een paar stenen neerleggen en er een stel verpleegkundigen neerzetten. Het is niet een product dat je zomaar even op de markt kunt zetten."

Zelf was ze vier jaar bezig met het ontwikkelen en realiseren. Voorlopig zit een nieuw project er niet in. "Ik hou van verandering. Begrijp me niet verkeerd, dit is echt fantastisch. Ik heb mijn eigen dorp gecreëerd, maar voor een nieuw project heb ik geen tijd. Ik ben directeur, heb veertig man personeel en een gezin. Ik hou liever het contact met de bewoners."

Wijntje drinken

Gert Twigt (79) vindt zijn nieuwe woonplek "helemaal fantastisch". "Het is hier heel gezellig. Als het mooi weer is, zit iedereen 's avonds buiten een kopje koffie of een wijntje te drinken. Dat is voor mij, als weduwnaar, heel fijn. Je legt makkelijk contact. Met de kermis kwam er een shantykoor langs en daarna was er een barbecue. Binnenkort zijn er speciale Franse- en Italiaanse avonden."

Hij vindt het ook fijn dat het hofje zo goed is beveiligd. "Er zijn drie poorten die 's avonds dichtgaan. Dan kan er niemand meer naar binnen. Ook hangen er veel camera's. Dat is fijn, als je alleen woont."

Logeerpartij

Ook over zijn huis is hij enthousiast. "Ik woon in één van de kleinste huizen, maar het is toch nog ongeveer 90 vierkante meter. Dat is voor mij groot genoeg. Het huis is heel modern en ik heb zonnepanelen. Er is zelfs een lift en ik heb een logeerkamer. Laatst kwam een jeugdvriend logeren." Twicht zou het niet anders meer willen. "Het is echt mijn droomhuis, ik voel me uitverkoren."