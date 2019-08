Genieten van EK Wielrennen: "Ondanks die azijnpissers in mijn stad"

ALKMAAR - De eerste dag van het EK Wielrennen in Alkmaar zit er op. Het stond nog niet zwart van de mensen langs het parcours op deze zonnige maar winderige dag, maar dat mocht de pret niet drukken voor de liefhebbers van de sport.

Alkmaar is gastheer van deze derde editie van het EK Wegwielrennen. En dat is goed te merken in en om de stad. Vandaag stonden er tijdritten op het programma. De route liep vanaf het Waagplein via de Schermer en dan terug naar de finish op de Kanaalkade.

Op de eerste wedstrijddag stond er nog niet heel veel publiek langs de kanten. Maar diegenen die er waren genoten en moedigden de renners die voorbij raceten hartstochtelijk aan. "Ik vind dit geweldig, in mijn eigen stad", zegt een trotse Alkmaarse. "Ondanks al die azijnpissers", voegt ze er aan toe.

Daarmee doelend op Alkmaarders die ook de keerzijde van het toernooi onder de aandacht brengen. Een flink aantal wegen is afgezet en de binnenstad en winkels zijn minder goed bereikbaar. Vandaag liep het parcours overigens niet dwars door het centrum, dat gebeurt pas vrijdag, zaterdag en zondag.