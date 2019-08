Hilversumse leerkracht die kinderporno had niet naar gevangenis

HILVERSUM - De Hilversumse leerkracht die vorig jaar is opgepakt vanwege het bezit van kinderporno, hoeft niet meer de cel in. De rechtbank heeft de man veroordeeld tot een celstraf van 180 dagen, waarvan 134 voorwaardelijk. Die straf heeft hij in voorarrest al uitgezeten.

Wel heeft de rechtbank de Hilversummer (29) een werkstraf van 240 uur met een proeftijd van drie jaar opgelegd.

Lees ook: Hilversummer aangehouden voor bezit kinderporno

De leerkracht werd in juli vorig jaar aangehouden nadat Europol hem in beeld kreeg. Na een huiszoeking werden meerdere computers en usb-sticks met kinderporno gevonden. De Hilversummer ontkende dat bewust te hebben gedownload. Volgens hem was het 'bijvangst'. Hij wist niet dat het om kinderporno ging en zocht er ook niet naar.

Lees ook: Opgepakte Hilversummer in kinderpornozaak is leraar op basisschool

Ontslagen

Voordat de Hilversummer werd aangehouden werkte hij op een basisschool in het Utrechtse dorp Hollandsche Rading. Na zijn arrestatie werd hij ontslagen.

De straf die de man krijgt is lager dan de officier van justitie twee weken geleden eiste. De rechtbank houdt rekening met het feit dat de Hilversummer niet eerder met justitie in aanraking is geweest.