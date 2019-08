Sinds deze week veel meer meldingen over stankoverlast van groenverwerker Muiderberg

MUIDERBERG - Sinds afgelopen weekend neemt het aantal meldingen over stankoverlast van een groenverwerker in Muiderberg toe. Kwam er tot en met vorige week ongeveer één klacht per dag binnen, sinds begin van deze week ontvangt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zo'n zeven klachten per dag over een penetrante geur.

Dat laat een woordvoerder van de Omgevingsdienst desgevraagd aan NH Nieuws weten. Aanleiding voor die vraag zijn klachten in de Facebook-groep Inwoners Muiderberg. "Gadverdamme, weer de ramen dicht, net als gisternacht", foetert een Muiderberger op het platform. "Vieze stank weer van Den Ouden. Het is om helemaal gek van te worden."

Lees ook: Stank jaagt Hilversummers bed uit: "Bang dat er iets in de fik stond"

De penetrante geur die zijn neusholtes binnendringt, is afkomstig is van het bedrijfsterrein van Den Ouden, aan de rand van het dorp. Behalve in bodemsanering en explosievenopsporing is dat familiebedrijf ook gespecialiseerd in de 'verwerking van groenafval tot hoogwaardige compost'.

Broei voorkomen

Om broei en brand te voorkomen, wordt het groenafval regelmatig gedraaid. Bij dat proces komt een penetrante geur vrij, waarover Muiderbergers sinds jaar en dag regelmatig hun beklag doen.

Ook de provincie heeft het probleem op haar netvlies, zo blijkt uit de schriftelijke vragen die Statenlid Lars Voskuil (PvdA) begin vorig jaar aan het College van B&W van Gooise Meren stelde. Behalve over de stank gingen die vragen ook over de handhaving, want inspecteurs van de ODNZK zouden door gebrek aan tijd of vervoer geregeld pas uren of dagen na een klacht in het dorp aankomen. Daardoor konden zij volgens de inwoners onmogelijk een representatief beeld van de daadwerkelijke overlast krijgen.

Inspectie

Die logistieke problemen in de handhaving lijken verleden tijd. Nadat een Muiderberger gisteravond aan de bel had getrokken bij de Omgevingsdienst, werd er direct een inspecteur richting het bedrijf gestuurd.

Lees ook: Forensische opsporing doet onderzoek om penetrante lucht: boosdoener blijkt rotte vis

"Die inspecteur heeft geen overtreding waargenomen", aldus de ODNZK-woordvoerder. "Daarna is de inspecteur nog naar de klager gereden, maar ook daar werd niets geroken. Volgens de klager hing de lucht er een kwartier eerder nog wel, maar dat kan te maken hebben met een andere windrichting."

Omdat de inspecteur van de ODNZK de overlast niet zelf heeft waargenomen, blijven waarschuwingen, maatregelen of sancties uit. "We houden wel telefonisch contact met de klagers", benadrukt de woordvoerder dat de ODNZK voortdurend de spreekwoordelijke vinger aan de pols houdt.

Notoire klagers

Of het toegenomen aantal klachten op intensere stankoverlast duidt, is niet te zeggen. Omdat in de Facebook-groep wordt opgeroepen bij iedere waarneming te klagen, ligt het voor de hand dat een kleine groep notoire klagers herhaaldelijk bij de Omgevingsdienst aan de bel trekt. "Zeer zinvol is het om ook morgen (dus naderhand) nog digitaal of telefonisch een klacht in te dienen."

Lees ook: IJmonders klagen over stank: stroomstoring lijkt oorzaak

"Muiderberg is en blijft mooi", reageert een vrouw op de klacht. "Neemt niet weg dat Den Ouden regelmatig voor penetrante stankoverlast zorgt. Dat bedrijf had nooit zo dicht bij het dorp mogen komen. Helaas heeft de gemeente dit ooit toegestaan."

'Boerendorp'

Behalve (notoire) klagers zijn er ook Muiderbergers die geen overlast ervaren. Zij nemen de geur wel waar, maar vinden dat het bij het karakter van het dorp hoort. "t Blijft een boerendorp", schrijft een man die zich niet in de klagers herkent.

NH Nieuws heeft Den Ouden gevraagd om commentaar op de recente klachtenregen, maar binnen het bedrijf is vandaag niemand beschikbaar voor een reactie.