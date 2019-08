Poes Mimi beschoten met een luchtbuks: "De kogel zat nog vast in haar pootje"

NIEUW-VENNEP - De baasjes van poes Mimi uit Nieuw-Vennep zijn zich rot geschrokken. Hun huisdier werd gistermiddag in de buurt van de Nierop beschoten met een luchtbuks.

"Het moet tussen 13.30 en 15.15 uur gebeurd zijn", vertelt Marjelle Vermeulen. "Ik ging weg voor een boodschap. Toen ik terugkwam, riep ik Mimi omdat ik een nieuw halsbandje voor haar had gekocht. Ze kwam niet gelijk, maar kwam uiteindelijk wel aanstrompelen. Ze liep mank en we zagen dat ze bloed had zitten bij haar heup en pootje. Toen ik wegging was er nog niets aan de hand."

Vermeulen dacht dat Mimi was aangereden of gebeten door een hond en belde direct de dierenarts. Daar kon ze gelijk terecht. "Al snel zag dat de dierenarts dat ze een rond gat in haar pootje had en dat ze dus waarschijnlijk was beschoten. Vervolgens lieten ze foto's maken en daarop zie je duidelijk dat de kogel nog vastzat in haar pootje."

Kogel verwijderen

Omdat Mimi niet nuchter was, kon de kogel niet direct worden verwijderd. "We kregen pijnstillers mee, maar ze heeft vannacht heel veel pijn gehad. Ze heeft de hele nacht in onze armen gelegen in bed." Vanochtend bracht Vermeulen haar opnieuw naar de dierenarts om de kogel te laten verwijderen. "Ik mag haar zometeen weer ophalen. Volgens de dierenarts maakt ze het nu goed."

Vermeulen is op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. "Ik heb al met de dierenpolitie gebeld, maar die kunnen niets doen. Aangifte doe je tegen iemand, maar wij hebben geen idee wie dit gedaan zou kunnen hebben."