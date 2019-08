Stormachtige windkracht voorspeld: volgende week koel voor tijd van het jaar

NOORD-HOLLAND - Voor sommigen is de huidige temperatuur een welkome verademing na de extreme hitte van de afgelopen tijd, maar echt zomers kunnen we het niet noemen. Zaterdag wordt het zelfs stormachtig.

Wie naar de weersvoorspelling van volgende week kijkt kan er niet omheen: het wordt rotweer. Met temperaturen die amper boven de twintig graden uit komen en de hele week regen in het verschiet vallen er een hoop activiteiten in het water voor mensen die hoopten nog even te genieten van de laatste weken zomervakantie.

Hoewel het sinds 17 juli bijna elke dag boven de 25 graden is geweest, voelt het voor veel mensen al een tijd niet meer als zomer. Het weer is onstuimig, het is aanzienlijk afgekoeld en hier en daar valt een flinke regenbui. Volgens weerman Jan Visser past dat prima in het weerbeeld voor deze tijd van het jaar: "We leven bijna continu boven (vaak ruim boven) normaal."

Aankomende zaterdag gaat het op veel plaatsen flink spoken: het gaat krachtig waaien en aan zee en op het IJsselmeer kan het zelfs stormachtig worden. Volgens Jan Visser is dat "voor de zomer wat ongewoon, maar absoluut niet uniek."

Volgende week wordt het wisselvallig en iets te koel voor de tijd van het jaar.