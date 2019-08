Dinosaurus van zes meter te koop voor 110.000 euro: 'Nee, dit is geen grap'

ANDIJK - Bezoekers van handelswebsite Marktplaats keken ongetwijfeld raar op toen de advertentie van Andijker Peter Kaagman langskwam. Hij verkoopt een metershoog Parasaurolophus dinosaurusbeeld, voor de schamele vraagprijs van ruim een ton. "We zijn serieus", vertelt Peter.

Het dier is tussen de vijf en zes meter hoog, gemaakt van fiberglass en weegt tussen de drie- en vijfduizend kilo. Kosten voor transport en plaatsen zijn helaas niet inbegrepen bij de vraagprijs.

Peter snapt het heel goed als we hem vragen of dit een grap is. "We krijgen regelmatig vreemde en grappige reacties, maar we zijn serieus. Dit is ook niet het enige dier dat we verkopen. We hebben ze in alle soorten en maten. Zo hebben we bijvoorbeeld ook een mammoet."

'We hebben nog grotere beelden'

Maar gezien de vraagprijs is het wel iets voor een beperkte groep liefhebbers. "We hebben er wel eens één verkocht aan een museum. Maar er zijn ook mensen met een privépark in de tuin die zoiets mooi vinden." Volgens hem is er dus wel degelijk een markt voor, maar is het niet voor het brede publiek.

De Andijker heeft zelfs een nog grotere dinosaurus in het assortiment. "Die is zestien meter lang en zes meter hoog." Peter heeft die niet op voorraad. "Daar zijn ze te duur en te groot voor. Ze kosten tussen de 75.000 en 150.000 euro."



Geleverd in grote containers

De dieren worden besteld bij een bedrijf uit Indonesië en worden na zes tot tien weken in grote containers 'in stukken' naar Nederland gebracht. Met behulp van een kraan worden ze dan ter plekke in elkaar gezet. "Dat hebben we ook al eens gedaan met een levensgrote rode olifant voor de deur van een winkel. Dat zijn echte eyecatchers. Maar we hebben ook koeien, geiten en schapen die wat minder groot zijn."

Lees ook: 'Ongewenste' kerstcadeaus massaal gedumpt op Marktplaats



Allerlei soorten beelden verkocht Peter via zijn winkel 'Calla World' en webshop. Daar is hij nu tijdelijk mee gestopt om op zoek te gaan naar een nieuw pand. "Maar ik verkoop dus nog wel via marktplaats." Voorlopig is de Parasaurolophus dinosaurus nog niet te zien in Nederland. Het hoogste bod staat namelijk nog maar op 350 euro.