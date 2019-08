De politie is je beste thuishulp: agent hangt was op voor gewonde Heemsteedse

HEEMSTEDE - Een Heemsteedse is vanochtend in haar woning van de trap gevallen. De vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoeft zich dankzij een behulpzame agent geen zorgen te maken over haar schone lakens: die hangen inmiddels te wapperen aan de droogmolen in haar achtertuin.

"Mevrouw gevallen van de trap", schrijft een Heemsteedse wijkagent op Instagram bij een foto van zijn collega in de achtertuin aan de Gelderlandlaan. "Ambulance en traumahelikopter ter plaatse. Slachtoffer vervoerd naar ziekenhuis. Collega's hebben ervoor gezorgd dat de was in ieder geval droog bleef en dat de sporen van de valpartij waren opgeruimd."

De hulp in de huishouding wordt gewaardeerd. "Van alle markten thuis en behulpzaam", reageert een man onder de post. "Oke, ik zeg eerlijk: dit had ik niet verwacht. Maar super dat hij dit even doet." Een ander reageert met de slogan waarmee de politie zichzelf graag profileert: "Waakzaam en dienstbaar."

Lees ook: Veel creatieve reacties op 'thuisbezorgende' agent: "All Cops Are Bezorgers"

Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend.