Knuffels gestolen en spijkers in de grond geslagen bij kindergrafjes in Den Helder

DEN HELDER - Op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Helder hebben onbekenden spijkers in de grond gezet en zijn er knuffels gestolen bij kindergrafjes. De begraafplaats is vaker doelwit van vernielingen en de gemeente gaat extra toezicht houden.

Eén van de beheerders van de begraafplaats constateerde tijdens zijn ronde over het kerkhof dat van diverse kindergraven knuffels waren gehaald. Ook zag hij dat er haaks voor één graf lange spijkers waren ingegraven, met de scherpe punt naar boven. Die zijn inmiddels opgeruimd.

Ook lagen meerdere prullenbakken omver en aan de achterkant van de begraafplaats zijn blikken bier en plastic tassen aangetroffen. Enkele nabestaanden kwamen vanmiddag een kindergraf controleren. "Het komt vaker voor en het is te triest voor woorden. Gelukkig is het graf van mijn dochter in orde."

De gemeente vraagt bij verdachte situaties op en rond de algemene begraafplaats contact op te nemen met de politie.