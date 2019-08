Bezoekers zaaien onrust bij zwembad in Krommenie: politie en beveiligers surveilleren

KROMMENIE - Zwembad de Crommenije in Krommenie heeft op drukke zomerse dagen last van onrustzaaiende bezoekers. De problemen blijken zelfs zo heftig te zijn dat het zwembad heeft besloten om beveiligers te laten surveilleren.

Doordat het de afgelopen week minder warm was, zegt het zwembad geen extreme voorbeelden van overlast meer gehad te hebben. Maar toen het in Nederland heerlijk zomerweer was, had het zwembadpersoneel de handen vol.

Uit de hand gelopen situatie

"Groepen zijn luidruchtig en doen vervelend", vertelde directeur Ivonne van Tuijl vorige week in het NHD. Dat was daags nadat de situatie zo uit de hand was gelopen dat zwembadpersoneel de politie erbij haalde om de orde te handhaven. Volgens Van Tuijl is de Crommenije het enige bad dat beveiliging kent in de gemeente Zaanstad.

Zwembadterreur is een veelvoorkomend probleem de laatste tijd. In binnen- en buitenland regent het klachten als de zwembaden volstromen met mensen die op zomerse dagen de verkoeling zoeken. Steeds meer zwembaden klagen over groepen jongeren die de boel terroriseren.