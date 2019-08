Zo hard stijgen de entreeprijzen van de populairste attracties

NOORD-HOLLAND - Een dagje uit wordt steeds duurder. Niet alleen de prijzen van restaurants, sportevenementen of bioscoopbezoekjes stegen de afgelopen jaren flink: ook de entreeprijzen voor vele attracties schieten door het dak.

Zo is de entreeprijs voor dierentuin Artis sinds 2009 met zo'n dertig procent gestegen. Betaalde je in 2009 nog 18,50 euro voor een dagje Artis, moet je vandaag de dag liefst 24 euro neerleggen. Dat blijkt uit een vergelijking van NH Nieuws.

Gemiddelde prijsstijging

De entreeprijs voor speeltuin Linnaeushof in Heemstede (de grootste van Europa) steeg ook hard: bijna zestig procent in tien jaar tijd. Ter vergelijking: de prijzen in Nederland stegen over diezelfde periode gemiddeld met in totaal 16 procent.

Bekijk hieronder de prijsstijging van een aantal grote Noord-Hollandse attracties:

Vanochtend maakte het CBS bekend dat de prijzen voor een dagje uit harder stijgen dan de prijzen in andere sectoren. Vooral musea en dierentuinen werden de afgelopen vijf jaar veel duurder.

Lees ook: Dagje uit wordt duurder en duurder: prijzen gaan door het dak

Behalve de entreeprijzen zijn ook de kosten voor alles om het dagje heen gestegen. Prijzen in restaurants zijn gemiddeld met 12 procent gestegen in de afgelopen vijf jaar. Parkeren en het openbaar vervoer is ook duurder geworden. Alleen de brandstofkosten zijn met ongeveer 5 procent gedaald.

Disclaimer

NH Nieuws heeft de prijzen opgevraagd via de Wayback Machine, een website waar oude versie van websites worden opgeslagen. Van een aantal attracties bleek geen data beschikbaar.