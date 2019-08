Scooterrijder gewond bij aanrijding op enige Texelse kruispunt met verkeerslichten

DEN HOORN - Een scooterrijder is vanmiddag gewond geraakt toen hij op Texel werd geschept door een auto. Het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis in Den Helder gebracht. Opvallend: het ongeluk gebeurde op het enige Texelse kruispunt met verkeerslichten.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur op het kruispunt van de Pontweg met het Landsdiep. Dat dit kruispunt - in tegenstelling tot alle andere kruispunten op het eiland - wel is uitgerust met verkeerslichten, heeft te maken met de nabijheid van de veerhaven. Met de verkeerslichten wordt het verkeer van en naar de TESO-veerboot gereguleerd.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Omdat de scooterrijder over het fietspad reed - bij het kruispunt eveneens voorzien van verkeerslichten - moet een van de twee partijen door rood zijn gereden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.