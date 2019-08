Vrachtwagen gekanteld op A7 richting Hoorn: rijstrook dicht

AVENHORN - Een vrachtwagen is op de A7 richting Hoorn ter hoogte van Avenhoorn op z'n kant beland. Hierdoor is één rijstrook afgesloten en is er een flinke file ontstaan.

Automobilisten in de richting van Hoorn moeten rekening houden met een vertraging van ongeveer een half uur. Bergers zijn op dit moment bezig de vrachtwagen van de weg te krijgen. Dit gaat volgens Rijkswaterstaat wel even duren.

Volgens een getuige zijn er geen gewonden gevallen. De chauffeur van de vrachtwagen is zelf uit zijn cabine geklommen en maakt het goed.

Het is niet bekend wanneer de rijstrook weer open gaat.