'Ontsnapping' mislukt: personeel veerboot herkent dader omverrijden Texelse souvenirkraam

TEXEL - De dader die maandagavond de souvenirkraam van de Texelse Trudy Grootjens omverreed, is gevonden. Het blijkt te gaan om een 29-jarige man uit India die in een gehuurde auto reed. Personeel van de veerboot merkte hem gisteren op toen hij met de auto op een takelwagen het eiland af wilde. Aan de overkant wachtte politie hem vervolgens op.

Door de politie was het personeel van de TESO-veerboot gevraagd uit te kijken naar een beschadigde, witte auto met Duits kenteken. Die bleek al snel in beeld te zijn. "Mijn collega op de verkeerstoren zag gistermiddag een takelwagen met de beschreven auto de veerboot oprijden en gaf dit aan mij door via de portofoon", zegt medewerker Pieter Drijver van de TESO.

Foto: Pieter Drijver

"Ze zag niet of er schade was, maar toen we de takelwagen aan dek kregen, werd al gauw duidelijk dat dit wel de betreffende auto moest zijn", vervolgt Drijver. "Kleur, schade, en de eerste letters van het kenteken kwamen overeen. Ook zagen we dat de vermoedelijke eigenaar naast de chauffeur van de takelwagen in de cabine zat."

Het personeel zag hoe de inzittenden uitstapten en op het bovendek gingen zitten. "Beide met zonnebril op, wat ons het vermoeden gaf dat ze niet herkend wilden worden", zegt Drijver. "Dit alles is via de portofoons met collega's gecommuniceerd waarna de politie is gewaarschuwd. Met de politie hebben we toen afgesproken verder niets te laten merken en ze gewoon over te varen naar Den Helder zodat ze daar van de weg gehaald konden worden."

Eenmaal aan de overkant stond de politie klaar en werd de 29-jarige man uit India meegenomen naar het politiebureau. "Ik wil benadrukken dat hij niet is aangehouden", zegt politiewoordvoerder Wendy Boudewijn. "En hij is geen verdachte. De man had na de botsing het verhuurbedrijf benaderd, maar wist wellicht in alle paniek niet wat hij moest toen hij zag dat hij schade had. Hij wordt uiteraard wel aansprakelijk gehouden voor de aanrijding."

De automobilist reed maandagavond op de Texelse Laagwaalderweg de marktkraam van de 56-jarige Trudy Grootjens omver. De schade was groot: een betonnen brievenbus werd geramd, van de marktkraam is niets meer over en al haar handelswaar heeft ze 'zo in de container gegooid'. Grootjens was vandaag niet bereikbaar voor een reactie.