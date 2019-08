Thaise kunstenares superblij nu vermiste beelden weer thuis staan: "Alles is onbeschadigd"

DEN HELDER - Kunstenares Pratum Indrayotha uit Den Helder is opgelucht en blij dat haar vermiste beelden weer thuis zijn. Gisteren bleek al dat de negentien kunststukken - die samen een kerststal vormen - in een loods in Warmenhuizen waren opgeslagen. Vanmorgen heeft Pratum de beelden opgehaald: "Alles is onbeschadigd en compleet."

Anderhalf jaar geleden zijn de beelden, zonder dat de Thaise kunstenares dat wist, opgeslagen door ondernemer en verhuurder Gerard van Duin. Die trof de beelden aan in één van zijn panden aan het Theresiaplein in Warmenhuizen. Daar huurde Sylvia D. voor haar beautysalon Uiterlijk de ruimte. Toen de betalingsachterstand begin 2018 was opgelopen naar 10.000 euro en de gerechtsdeurwaarder voor de deur stond, verdween ze met de noorderzon.

Onderpand

Gerard zette de resterende inboedel in een loods. Hij dacht dat de beelden aan Sylvia toebehoorde en wilde ze houden als onderpand voor de huurschuld.

De beelden van Pratum stonden in de beautysalon van Sylvia D. voor een expositie. De vrouw zou haar drie jaar geleden hebben aangeboden de beelden tentoon te stellen en bij belangstelling van klanten die dan voor haar te verkopen. Na verloop van tijd verwaterde echter het contact en de 'goede vriendin' reageerde niet meer op berichten en telefoontjes.

Bedanken

Nu, drie jaar later, is het mysterie van de vermiste beelden dan toch opgelost. Pratum Indrayotha wil verhuurder Gerard van Duin, die een bekende ondernemer is in Warmenhuizen, van harte bedanken voor de goede zorgen en dat de beelden niet beschadigd zijn geraakt. Na een goed gesprek wilde hij ook geen geld voor de opslag. "Heel goed. Heel netjes!"

Van Sylvia D. is nog altijd geen spoor te bekennen. Verhuurder Gerard van Duin kan haar niet bereiken, maar heeft na alle publiciteit rondom de beelden nieuwe informatie gekregen om haar op te sporen. Behalve een huurachterstand voor het pand aan het Theresiaplein in Warmenhuizen, zou Sylvia ook voor een pand aan het Julianaplein in Den Helder niet betaald hebben. Daar was beautysalon Uiterlijk eerder gevestigd.