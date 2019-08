Grijparm vuilniswagen raakt bovenleiding tram: brand in laadruimte

AMSTERDAM - In een vuilniswagen op de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam is vanochtend brand uitgebroken.

De brand brak rond 11.15 uur uit in de laadruimte. Dat gebeurde nadat de grijparm van de vuilniswagen een bovenleiding van de tram had geraakt.

Mogelijk zijn daarbij vonken in de laadruimte terechtgekomen, al kan de brandweer niet uitsluiten dat alleen de stroomgeleiding tot de brand heeft geleid.

Spanning van bovenleiding

Inmiddels is het vuur gedoofd. Uit voorzorg is de spanning van de bovenleiding gehaald. Tram 19 moet daardoor omrijden. De vuilniswagen is zwaarbeschadigd en zal worden weggesleept.