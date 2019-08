Dieven op heterdaad betrapt na inbraak bij eettent in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Twee mannen zijn vannacht opgepakt na een inbraak in een horecagelegenheid aan het Raadhuisplein in Heerhugowaard. De mannen, 25 en 18 jaar, hebben geen vast woonadres.

Een oplettende buurtbewoners hoorde vannacht gerinkel van glas bij het pand en zag twee mensen lopen. Ze twijfelde geen moment en schakelde direct de politie in. Bij aankomst zagen agenten een van de verdachten wegfietsen. Hij kon al snel in de kraag worden gevat.

Schuilen in de bosjes

Vervolgens ging de andere inbreker er op een andere fiets vandoor, waarna er een achtervolging werd ingezet. De man probeerde zich te verschuilen in de bosjes, maar werd na enige tijd toch in de boeien geslagen.

Het duo is overgebracht naar het bureau en zit op dit moment vast.