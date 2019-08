Fortnite-miljonair Dave blijft nuchter: "Ik ga investeren én ik wil een Rolex"

ANDIJK - Zelfs een prijs van 1,1 miljoen dollar maakt gamer Dave Jong niet gek. De nuchtere 21-jarige Andijker won het geld door tweede te worden tijdens het WK Fortnite. Maar verwacht nou niet dat hij alles in één keer op maakt: "Ik wil alleen een Rolex, de rest ga ik investeren. Ik heb alles al."

In één klap is Dave, die in het computerspel Rojo heet, een bekendheid geworden. "Ineens vragen mensen op Instagram of ik op ze wil reageren. Dat had ik eerder nooit. Verder heb ik veel meer volgers gekregen. Maar het is niet zo dat er mensen ineens wat van me willen." Hij vervolgt: "Laatst had ik een interview bij Radio 538, en kwam een jongen speciaal om met mij op de foto te gaan. Dat vind ik wel heel bijzonder."

Je zou denken dat hij nu met geld gaat smijten, maar Dave blijft een nuchtere West-Fries. "Ik heb alles al. Twee computers, beeldschermen en sportkleding. Ik heb wel een nieuw bureau gekocht. Maar een auto heb ik al, en een nieuwe is zonde van het geld. Die wordt enorm snel minder waard. Dus ik ga het investeren, ik weet alleen nog niet waarin."

De Andijker blijft ambitieus. "Het was fantastisch om in een vol stadion een computerspelletje te spelen. En als een voetballer de Champions League wint, dan wil hij het jaar erop dat nog een keer doen. Dat geldt ook voor mij, ik wil nog beter worden."



Handcoördinatie trainen

En om dat het te doen zoekt hij het in de details. Hij is al regelmatig in de sportschool te vinden, maar kijkt ook naar anderen om te leren. Daarnaast heeft hij een coach. "Voor m'n handcoördinatie, om beter te kunnen richten in het spel. Dat deed ik eerst een uurtje, maar nu doe ik dat twee uur zodat ik iets beter wordt en je dat terugziet in het spel."