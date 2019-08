Neergestoken man (26) bij shoarmazaak Hoorn zat te wachten op bestelling

HOORN - Het slachtoffer dat gisteravond gewond raakte bij een steekpartij in Hoorn is een 26-jarige man. Hij werd bij een shoarmazaak aan de Reiger door een nog onbekende man in zijn buik gestoken toen hij aan het wachten was op zijn bestelling.

Het slachtoffer had net zijn wensen doorgegeven, toen er plotseling een auto met een aantal jongens voor de deur stopte. Een van de mannen stapte uit het zwarte voertuig, ging kort op het bankje zitten en liep weer weg zonder iets te bestellen.

Niet veel later kwam het slachtoffer met een steekwond naar binnen gerend. Hij zou door de jongen die kort op het bankje zat in zijn buik zijn gestoken. De man is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Signalement

Het gaat volgens de politie om een 20-jarige man die rond de 1.60 meter lang is en een licht getinte huidskleur heeft. De verdachte droeg lichte bovenkleding en had een schoudertasje om. Getuigen worden verzocht zich te melden.