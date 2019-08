Middenmeerder ziet inbrekers met zaklamp in huis buren: politie komt te laat

MIDDENMEER - Een bewoner aan de Melkdistel in Middenmeer heeft vanochtend twee inbrekers betrapt in het huis van zijn buren. De man zag twee mensen met een zaklamp door het huis lopen, vertrouwde het niet en belde de politie. De politie was echter te laat om de inbrekers te kunnen pakken.

"We zagen wel dat er braaksporen waren", zegt woordvoerder Wendy Boudewijn van de politie. "Maar of er ook spullen zijn meegenomen, dat weten we niet. De bewoners waren er niet, ze zijn waarschijnlijk met vakantie."

In een poging de inbrekers alsnog te pakken te krijgen, verspreidde de politie vanochtend een Burgernetmelding. Daarin werden omwonenden opgeroepen uit te kijken naar een 'Audi A4, kenteken met een 6 erin en NP als laatste combinatie'. De inbrekers wisten kennelijk te ontsnappen, want de auto werd niet gevonden.

Meer inbraken

Vorige maand is er in de omgeving van Middenmeer drie keer ingebroken en gisteren was er ook een poging tot inbraak. De politie waarschuwt mensen jaarlijks om vakanties niet op sociale media te melden, huizen goed af te sluiten en waar mogelijk extra beveiliging aan te brengen. Er wordt elk jaar in de zomer een piek gezien qua inbraken.