Ongeluk met grasmaaier werd jonge medewerker (25) Landgoed Hoenderdaell fataal

ANNA PAULOWNA - De medewerker van Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna die gisteren om het leven kwam, kwam onder een grasmaaier terecht. De 25-jarige Roy werkte in de groenvoorziening.

Naar verluidt ging het om een zitmaaier: tijdens het maaien kantelde de machine, waarbij de medewerker onder het gevaarte terechtkwam. Na het ongeluk is het personeel bij elkaar geroepen en geïnformeerd over het drama.

Ondanks de tragedie is het park geopend voor publiek. Bij de receptie hangt een briefje waarop bezoekers kunnen lezen wat er is gebeurd, en het verzoek om begrip te tonen voor eventuele terneergeslagen medewerkers.

Vakantie afgebroken

Kruijff kreeg het nieuws mee vanaf zijn vakantieadres in Italië. Hij breekt zijn vakantie vanwege de gebeurtenissen voortijdig af, en wordt later vandaag in Anna Paulowna verwacht. "Ik vind het verschrikkelijk, wat er is gebeurd", vertelt hij.

Het 64 hectare grote Landgoed Hoenderdaell, waarvan de helft is opengesteld voor publiek, bestaat onder meer uit een dierentuin met inheemse en exotische dieren. Ook de Stichting Leeuw is er gevestigd.