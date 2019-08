Veel vertraging op A5 en A10 door ongeluk en reparatie bij Coentunnel

AMSTERDAM - Door een ongeluk voor de Coentunnel staat er een lange file op de A5 en de A10-West richting Amsterdam-Noord.

Vanwege het ongeluk moet er een spoedreparatie worden uitgevoerd. Meerdere rijstroken zijn afgesloten, waardoor het verkeer tussen Amsterdam-Westpoort en knooppunt Westrandweg over een afstand van drie kilometer stilstaat.

Verkeer naar Amsterdam-Noord of Zaandam krijgt het dringende advies de Coentunnel te mijden. Ook verkeer vanaf de A4 wordt aangeraden de A10-oost te nemen. "Omrijden kan in alle gevallen het beste via de Zeeburgertunnel."