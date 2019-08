Elf mensen trekken in sloot gevallen paard op het droge in Bennebroek

BENNEBROEK - Een paard is gisteren in een sloot langs de Zandlaan in Bennebroek terechtgekomen. De brandweer moest eraan te pas komen om het grote gevaarte weer boven water te krijgen. Dat was echter geen gemakkelijke klus.

Om het loodzware dier uit de greppel te trekken, waren maar liefst elf paar handen nodig. Volgens een getuige maakte de zuigende werking van de modder het werk erg lastig. Uiteindelijk werd er hulp ingeschakeld van een grote machine die meehielp met het takelen.

Na zeker een uur bezig te zijn geweest, kon het edele dier eindelijk op het droge worden getrokken. Het paard hield geen verwondingen aan zijn avontuur over, maar was behoorlijk uitgeput en moest flink worden afgespoeld.