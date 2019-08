Winkeldieven op Texel vallen door de mand na delen oliedomme foto's

TEXEL - Twee winkeldieven zijn gisteren op merkwaardige wijze betrapt. Nadat ze meerdere kledingstukken hadden buitgemaakt bij een winkel op Texel gingen ze met hun trofee op de foto, maar dat bleek een vergissing te zijn.

Gisteravond ontving de politie een melding van de winkeldiefstal in De Koog. Het stelende duo hadden echter niet in de gaten dat de politie niet alleen op straat surveilleert, maar ook sociale media afstruint op zoek naar winkeldieven. Toen er een foto online verscheen waarmee de twee met hun 'trofee' aan het pronken waren, vielen ze door de mand.

De twee zijn door de politie opgepakt en worden door de politie gehoord. De winkeleigenaar heeft aangifte gedaan.

Pas op: vakantie

Het is in de vakantieperiode erg druk op Texel en dat speelt winkeldieven in de kaart. De politie waarschuwt mensen alert te zijn. "Zorg dat uw goederen afgesloten zijn of in het zicht staan. Zo maakt u het voor dieven niet te makkelijk", aldus de politie op Facebook.