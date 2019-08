Groep jongens mishandelt zwangere vrouw in haar auto bij festival Amsterdamse Bos

AMSTERDAM - Bij het festival van Vunzige Deuntjes in het Amsterdamse Bos is in juli een zwangere vrouw mishandeld. Dat gebeurde toen ze iemand afzette bij de Kiss and Ride plek.

Het slachtoffer zette op zaterdag 20 juli rond 17.15 uur iemand af bij de Kiss and Ride van het festival. Op het moment dat ze weg wilde rijden, liep er een groep van ongeveer acht jongens voor haar op de weg. Een aantal van hen ging niet aan de kant toen ze er langs wilde.

Zwanger

Eén van de jongens opende daarna de deur aan de kant van de bijrijder en trapte, ondanks dat de vrouw riep dat ze zwanger is, een paar keer op haar in. De vrouw stapte haar auto uit en een omstander schoot haar te hulp.

Daarna werd de politie gebeld. Een paar jongens trapten nog een paar keer in op de auto en vervolgens ging de groep ervandoor.

Signalement

De recherche doet onderzoek naar de mishandeling en de vernieling en zijn op zoek naar getuigen. Ook geeft de politie een signalement van de jongen die op de vrouw heeft ingetrapt. Hij is tussen de 20 en 25 jaar oud en heeft een lichte huidskleur. De zijkant van zijn haar is opgeschoren en hij heeft een lok half voor zijn ogen. Hij droeg op dat moment een fel groen shirt en een spijkerbroek.

Heb je informatie over de mishandeling? Neem dan contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of het tipformulier op de website van de politie.

Baby

De politie laat weten dat de vrouw en de baby het naar omstandigheden gelukkig goed maken.