Minder operaties van Dijklander Ziekenhuis geschrapt dan verwacht: "Zo'n 10 procent ging niet door"

HOORN - Door een personeelstekort moest het Dijklander Ziekenhuis noodgedwongen overgaan tot het schrappen van twintig procent van de operaties deze zomer. Maar tot nu toe pakt het in de eerste maand positiever uit dan verwacht. "Zo'n tien tot twaalf procent van de operaties kon niet doorgaan", vertelt anesthesioloog Floor Lemckert.

Vanaf juli ging er een strak zomerrooster in wat nog tot en met eind september voortduurt. Ieder jaar vinden er in de zomer minder operaties plaats, maar niet eerder kwam het tot een dusdanige maatregel als deze.

Werkdruk

Door het samenvoegen van OK-personeel van Purmerend en Hoorn, is er eerder ook uit onvrede personeel vertrokken. Maar inmiddels breidt het team zich weer uit, waarbij ook eigen personeel wordt opgeleid.

Het personeelstekort op de OK is daarmee nog niet verholpen. Ook landelijk is het nog steeds een probleem. Lemckert: "We weten dat het het in de zomer sowieso doorzetten is. Maar het is belangrijk dat personeel goed op vakantie kan en uitgerust weer op werk komt om de kwaliteit van de zorg te kunnen garanderen."

Spreiding

Ook de toename in het aantal spoedgevallen zet druk op de ketel. Sinds de OK in Purmerend buiten kantoortijden gesloten is, is het aantal spoedgevallen in Hoorn sterk gegroeid. Om de druk aan te kunnen, wordt er in het rooster dagelijks meer tijd voor spoedgevallen ingelast. "Op die manier hoeven spoedoperaties niet met name plaats te vinden aan het eind van de dag met uitloop in de avond en nacht, omdat daar overdag meer ruimte voor is gereserveerd", aldus Lemckert.

Het ziekenhuis verwacht dat ook na de zomer deze spreiding ervoor moet zorgen dat er minder piekmomenten in spoedzorg ontstaan, waardoor personeel niet genoodzaakt is over te werken.