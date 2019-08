Ook een lesbisch koppel mishandeld tijdens Pride: "Ik bloedde en zij was in paniek"

AMSTERDAM - Na het homostel dat zondag werd uitgescholden en bespuugd in een Uber, heeft zich opnieuw een koppel gemeld dat zegt te zijn mishandeld. De twee vrouwen liepen zaterdagochtend hand in hand over straat na een Pride-feest en werden door twee jongens op een scooter geïntimideerd en vervolgens geslagen.

De twee vrouwen, Ana en Katya, liepen zaterdagochtend terug naar huis toen bij de Zuiderkerk twee jongens op een scooter hen de weg blokkeerden. Ze zeiden vulgaire en beledigende dingen. Ook vroegen ze: 'Can we join?'

Ana, een Braziliaanse, vertelt dat ze op dat moment al geïrriteerd was. Juist omdat het die avond niet de eerste keer was dat ze werden aangesproken. Daarom zei ze 'Just go! Just go!' Die reactie viel niet goed: een van de jongens stapte van de scooter en ging vlak voor haar staan. Terugdeinzen deed ze niet, waarop de jongen haar sloeg.

Ook haar vriendin, de Russische Katya, kreeg klappen en verloor zelfs even het bewustzijn. Ze werd tegen een muur geduwd en werd onder andere op haar neus geslagen. "Ik bloedde en Katya was in paniek. Ik heb haar vastgehouden en we hebben een Uber gepakt naar het ziekenhuis", vertelt Ana.

Aangifte

In plaats van de politie te bellen of de situatie te melden, besloten ze dus rechtstreeks naar het ziekenhuis te gaan. Aangifte doen, 112 bellen of het inschakelen van een andere vorm van hulp kwam in eerste instantie niet in ze op. Maar ook nadat vrienden erop aandrongen dat ze naar de politie moesten gaan, twijfelden ze.

"We twijfelden heel erg. Het is ook misschien een LHBTI-gemeenschapsding. We voelen ons niet zeker en leggen de schuld bij onszelf", aldus Katya. Ook Ana herkent zich daarin: "Ik voelde me ook schuldig. Mensen zeggen: 'Je had gewoon door moeten lopen.' Daarom wilde ik niet naar de politie. Maar vrienden hebben ons uiteindelijk overtuigd."

Achteraf gezien zijn ze blij dat ze toch aangifte hebben gedaan: "We werden doorverwezen naar Roze in Blauw. Zij hielpen ons, vroegen of we oke waren en zeiden ons dat we onszelf niets kwalijk moeten nemen. Het is niet normaal en het is belangrijk om het te melden, zodat mensen weten dat het nog steeds gebeurt."

De politie is een groot onderzoek gestart en bekijken camerabeelden uit de omgeving, in de hoop meer aanwijzingen te kunnen vinden die kunnen leiden naar de daders.