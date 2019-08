Ajax kan tevreden zijn met 2-2 in Griekenland tegen PAOK Saloniki

THESSALONIKI - Ajax heeft zichzelf een goede uitgangspositie verworven voor de return tegen PAOK Saloniki volgende week in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers speelden in het eerste duel in de derde voorronde van de Champions League in Griekenland met 2-2 gelijk. Met uitzondering van twintig minuten voor de rust, waarin PAOK twee keer scoorde, was Ajax de bovenliggende ploeg. De Amsterdamse doelpunten kwamen op naam van Dimitris Giannoulis (ed) en Klaas-Jan Huntelaar.

Coach Erik ten Hag startte met Kasper Dolberg in de spits, maar de Deen moest met een blessure al in de eerste helft gewisseld worden voor Huntelaar. Noussair Mazraoui begon rechts op het middenveld en niet Razvan Marin, die daar in de voorbereiding steeds speelde. De nieuwste aanwinst, Edson Álvarez, moest nog vanaf de tribune toekijken. Hij kreeg deze week zijn werkvergunning, maar trainde pas een paar keer mee.

Spel maken

Ajax maakte het spel in de beginfase in het stadion van PAOK en de Grieken loerden op de counter, zoal vooraf ook al verwacht werd. Met wat hulp van de Grieken kwam Ajax al na tien minuten op voorsprong. Dimitris Giannoulis kopte een vrije trap van Hakim Ziyech achter zijn eigen keeper.

Na de openingstreffer was PAOK een paar keer gevaarlijk, onder meer door een afstandsschot van oud-Feyenoordspeler Diego Biseswar. Veltman greep goed in bij een gevaarlijk uitbraak van de Grieken.

Ziyech was dicht bij de 2-0 met een schot dat opnieuw van richting werd veranderd, maar het waren de Grieken die de gelijkmaker scoorden. Bij een snelle counter van PAOK zag de verdediging van Ajax er niet best uit. Chuba Akpom liet Onana uit een voorzet kansloos.

PAOK sterker

PAOK werd na die gelijkmaker sterker en Ajax was het even helemaal kwijt. Dat resulteerde zes minuten voor de rust in de 2-1 voor PAOK toen Leo Matos keeper Onana opnieuw kansloos liet door een vrije trap van Biseswar raak te koppen.

Huntelaar staat op goede plek

Vijf minuten na de rust had Ajax een grote kans op de gelijkmaker. Donny van de Beek stapte goed over een voorzet heen waarna Ziyech de bal vrijstaand overschoot. Ajax opende daarna een offensief richting het Griekse doel dat er na een klein uur spelen in resulteerde dat Varela de bal tegen Huntelaar aan speelde, waarna de bal in het doel verdween voor de 2-2.

Ajax bleef op zoek naar meer doelpunten. Huntelaar en Ziyech kregen nog goede kansen en vlak voor tijd kon de Griekse doelman de bal maar net uit de hoek tikken bij een prima vrije trap van de ingevallen Razvan Marin.

De opstelling van Ajax: Onana; Veltman, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Mazraoui (Marin/82), Blind, v.d. Beek; Ziyech (Neres/82), Dolberg (Huntelaar/33), Tadic

Opstelling PAOK: Paschalakis; Matos, Crespo, Varela, Giannoulis; Jabá (Stoch/79), Esiti, El Kaddouri, Biseswar (Augusto/73); Pelkas (Limnios/65), Akpom

