IN BEELD: Wielercircus strijkt neer in Alkmaar

ALKMAAR - In Alkmaar begint morgen het EK Wielrennen. Door Alkmaarders wordt het Europese fietsevenement gevierd of juist verguisd. Maar negeren dat het op het punt van beginnen staat, kan niet. Overal in de stad is het EK in enige vorm aanwezig.

In de stad staat al een woud aan borden en de opbouw van de finish is in volle gang. Alles in Alkmaar staat de komende dagen in het teken van het EK Wielrennen, zag fotograaf Marco Schilpp.

