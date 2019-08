Personeelslid Landgoed Hoenderdaell overleden na ongeluk

ANNA PAULOWNA - Na een ongeval vanmiddag bij Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna is iemand overleden. De politie weet nog niets over de identiteit van het slachtoffer.

Een politiewoordvoerder laat weten ook nog niet te kunnen zeggen wat er is gebeurd. Vanmiddag werd al duidelijk dat het slachtoffer gewond was geraakt.

De persoon die is overleden zou in dienst zijn van het park, zo meldt het Noordhollands Dagblad. Collega's van de overledene zouden vanavond bijeen gekomen zijn in het dierenpark om het er met elkaar over te hebben.

Kapot

Directeur van het park Robert Kruijff liet in een korte reactie weten aangeslagen te zijn door de gebeurtenis: "We zijn nu vanuit ons vakantieadres in Italië onderweg naar huis en we zijn hier kapot van. Het gaat niet om een familielid, maar om een personeelslid. Verder weet ik praktisch niets", vertelt hij aan de krant.

Het 64 hectare grote Landgoed Hoenderdaell, waarvan de helft is opengesteld voor publiek, bestaat uit onder meer een dierentuin met inheemse en exotische dieren. Ook is Stichting Leeuw er gevestigd.