Groot aantal stoomsloepen onderweg naar Medemblik: "Gebeurt bijna nooit"

MEDEMBLIK - "Er zijn in Nederland in totaal zo'n twintig stoomsloepen en volgend weekend komen er twaalf naar Medemblik. Dat is dus heel erg bijzonder", vertelt communicatiemedewerker Els Goetjes van het stoommachinemuseum.

De authentieke stoomsloepen varen in het weekend van 17 en 18 augustus met grote rookpluimen richting het museum om daar aan te meren aan de steiger. "Het is een prachtig schouwspel om de boten af en aan te zien varen, maar het is van korte duur want na het weekend gaan ze weer weg", aldus Goetjes.

Ludieke activiteit

Vorig jaar kwamen er ook al een paar sloepen langs, maar nooit zoveel als nu. "Toen hadden we een ludiek idee waarbij we wilden waterskiën achter de stoomsloep. En dat is toen gelukt! Dit jaar hebben we zelfs de ambitie om achter een sloep te parasailen, maar we zijn stiekem nog op zoek naar een parachute. Dus of het doorgaat?"