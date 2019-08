Vader Dascha opgelucht na aankondiging nieuw onderzoek: "We hebben er keihard voor moeten strijden"

HILVERSUM - De familie van Dascha Graafsma is opgelucht dat er een nieuw onderzoek komt naar de doodsoorzaak van het 16-jarige meisje. De ontlading die op het nieuws volgde is groot, want al bijna vier jaar strijden zij voor meer duidelijkheid. "Dascha komt niet meer terug, maar we zijn dichter bij de waarheid waar zij recht op heeft."

Dat er nu wellicht door justitie antwoord gegeven wordt op de vraag wat er precies is gebeurd in de nacht van Dascha's overlijden, is loon naar werken. De familie vocht jaren voor een completer beeld, in samenwerking met een particulier onderzoeksteam, omdat de lezing 'zelfdoding', die het openbaar ministerie gaf niet werd geaccepteerd.

Lees ook: Toch weer onderzoek naar doodsoorzaak 16-jarige Dascha Graafsma

Het particuliere onderzoeksteam overhandigde in april van dit jaar een compleet dossier aan het Openbaar Ministerie. Het OM heeft het dossier bekeken waarop een nieuw onderzoek is aangekondigd. "Er zit een trilling in het lijf en ook in alle emoties", aldus de vader van Dascha, René Graafsma. "We hebben hier keihard voor moeten strijden en nu is het een ongelooflijk fijn punt om die omschakeling te zien."

Goed gevoel

Het is lastig te zeggen wat dit onderzoek nu betekent. Afwachten, zo stelt Joey Roelofs van het particuliere onderzoeksteam. Het is voor hem wel een belangrijk signaal en hij hoopt op nieuwe ontwikkelingen. "Het is nu gissen, maar ik heb er wel een goed gevoel bij", zo vertelt hij. "Er gaan nu andere officieren naar kijken, dus ik hoop dat zij aanknopingspunten zien om verder onderzoek te doen."

Excuses

De houding van het OM en de politie wordt door beide heren geprezen. De conclusie van zelfdoding, die volgens de familie onmogelijk kan kloppen, is ook ingetrokken. "Ik ben blij dat er excuses zijn gekomen aan de familie", aldus particulier onderzoeker Roelofs. "Als zelfdoding niet de waarheid is, moet je dat ook niet verkondigen."