Zorgcentrum lost tekort aan personeel tijdens zomer op: "Het hoofdkantoor helpt mee"

WEST-FRIESLAND - De West-Friese zorgorganisatie Omring heeft een oplossing bedacht voor het tekort aan personeel tijdens de zomervakantie. "Wij hebben onze collega's, die normaal op het hoofdkantoor zitten, gevraagd om ondersteuning."

Tijdens de zomervakantie hebben veel verpleegkundigen en verzorgers last van een hogere werkdruk. Volgens een peiling van beroepsvereniging V&VN ervaart bijna de helft van deze groep daar stress van.

Samen zomer doorkomen

Bij de West-Friese zorgorganisatie Omring hebben ze daar een oplossing voor bedacht en besloten de hulp in te schakelen van de collega's op het hoofdkantoor. "Deze periode levert inderdaad wat uitdaging op en dit is de manier om met elkaar de schouders eronder te zetten en de zomer door te komen", vertelt communicatieadviseur Josje Botman.

Onervaren zijn de collega's op het hoofdkantoor niet, "want die weten echt genoeg van zorg af. Bovendien kan iedereen wel even een dweil pakken, een praatje maken, een rondje lopen met een bewoner of een pot koffie zetten."

Volgens Botman is het ook mooi om iets voor je clienten te kunnen betekenen en het geeft de gelegenheid om te zien hoe het gaat op de locaties. "En iedereen doet het graag, want je merkt dat het erg wordt gewaardeerd bij de zorgteams die omhoog zitten."