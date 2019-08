Man (29) uit Hoorn zit voorlopig nog vast voor gewelddadige inbraak

HOORN - De 29-jarige Olaf N. uit Hoorn blijft voorlopig vastzitten voor een gewelddadige inbraak die hij op 18 februari pleegde in een woning aan de Watersnip. Hij maakte de bewoner wakker, zette een pistool aan zijn hoofd en eiste dat hij zijn geld zou afgeven.

Ondanks dat het gaat om een Nederlandse man uit Hoorn, gebruikte hij Engelstalige woorden in zijn bedreiging. "Give me your money" en "I’ll shoot you", waren zijn dreigementen. Uiteindelijk ging N. ervandoor met een laptop en een portemonnee.

Eerder veroordeeld?

In november vorig jaar schreef NH Nieuws ook al over ene Olaf N., afkomstig uit Hoorn en met dezelfde leeftijd als deze overvaller.

De Olaf N. die in november voor de rechter verscheen, werd veroordeeld voor de aanranding van een taxichauffeuse.

Veelpleger

Hij zou daar acht maanden gevangenisstraf voor hebben gekregen, maar met aftrek van voorarrest zou hij al rond februari weer op vrije voeten kunnen zijn. Tijdens deze rechtszaak vroeg de officier van justitie al om de man in een kliniek voor veelplegers te plaatsen, aangezien hij een lang strafblad heeft.

Ondanks dat de leeftijd, voornaam en initiaal van zijn achternaam, pleeglocaties en woonplaats van deze twee zaken overeenkomen - kunnen zowel het openbaar ministerie als zijn advocaat niet bevestigen dat het om dezelfde Olaf N. gaat.

In augustus komt de zaak inhoudelijk voor de rechter. Volgens het OM is er wel een kans dat het strafrechtelijk verleden van N. dan alsnog wordt besproken en aan het licht komt. Tot die tijd blijft hij in ieder geval vastzitten.