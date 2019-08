Toerisme in Kop van Noord-Holland is 'booming': aantal overnachtingen meer dan verdubbeld

DEN HELDER - Het toerisme in de Kop van Noord-Holland is booming. Zo blijkt uit recent onderzoek van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het verwachte aantal extra overnachtingen van 40.000 is afgelopen jaar meer dan verdubbeld naar 100.000. In Den Helder en Julianadorp zijn vrijwel geen vakantiehuisje meer te huur tot september.

Dat alles stampvol zit, valt niet te merken op het strand of in het centrum van Den Helder. "Dat is ook de kracht van de regio. Het is wijds. Je staat hier niet in de file naar het strand en er is van alles te doen in de regio", vertelt Hans Broekmeulen van de VVV Den Helder Willemsoord aan NH Nieuws.

Een andere kracht is het aantal zon-uren en het schoonste strand van Noord-Holland. De verhuur van huisjes langs de kust is dit jaar razendsnel gegaan. Roel Roos van Can Vakantieparken is heel tevreden: "Het is fantastisch. We hebben het vooral te danken aan de geweldige zomer van vorig jaar. Mensen zijn heel vroeg gaan boeken."

Verkennen

Broekmeulen ziet vooral de voordelen van intensieve samenwerking met Holland Boven Amsterdam: "We zijn meer buitenlanders gaan werven, maar we zien ook steeds meer dat mensen bereid zijn om Den Helder beter te verkennen en met eigen ogen te zien wat de stad te bieden heeft in plaats van er langs te rijden."

Volgens Roel Roos komt 90 procent van de gasten uit Duitsland of België. In Nederland is er nog wel wat werk aan de winkel: "Als ik in West-Friesland ben of in Amsterdam en ik vraag of mensen hier naar de kust willen komen, krijg ik vaak te horen: Den Helder? Den Helder? Is daar strand dan?"