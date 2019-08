Schipper gedupeerd door problemen Coenbrug: al tien dagen niet open voor vaarverkeer

KOOG AAN DE ZAAN - Binnenvaartschipper Ad van Beek uit Diemen is woest. Zijn schip moet voor onderhoud en keuring naar een werf in Zaanstad, maar omdat de Coenbrug van de A8 sinds 26 juli niet meer is opengegaan, loopt hij inkomsten mis. "Mijn schip is een meter te breed voor een andere route, dus omvaren is geen optie." Dagelijks belde hij tevergeefs met Rijkswaterstaat maar pas na tussenkomst van NH Nieuws ging de brug vanmiddag wel open.

Rijkswaterstaat laat weten dat de brug inderdaad al "een week niet wordt gedraaid". Dat heeft niets te maken met de brug zelf, maar wel met het signaleringssysteem dat het wegverkeer erop moet attenderen dat de brug open is. "Die systemen zijn nodig om de brug veilig te bedienen", legt een woordvoerder uit.

Rijkswaterstaat benadrukt dat het gros van de boten en schepen de gesloten Coenbrug de afgelopen dagen kon passeren. "Negentig procent van de beroepsvaart kan er onderdoor, net als het meeste recreatieverkeer." Voor tien procent van de schippers levert de afsluiting wel problemen op: zij moeten omvaren, of kunnen - zoals Van Beek - geen kant op.

"Dat vind ik onvoorstelbaar. Dat kan gewoon niet", aldus Ad. "Als ik dit jaar niet gekeurd wordt, moet ik aan hele andere eisen voldoen volgend jaar."

Weginspecteurs

Toch heeft Rijkswaterstaat ook goed nieuws. "De problemen met de signalering zijn nu opgelost", laat de woordvoerder weten. "Op dit moment zijn we in de schakelkast bezig voor de laatste werkzaamheden." Hoe lang die 'laatste werkzaamheden' nog duren, is niet bekend, al laat Rijkswaterstaat de brug vanaf vandaag weer opengaan. "Met de aanwezigheid van weginspecteurs, voor de veiligheid van de weggebruikers."

De website isdebrugopen.nl meldt dat de Coenbrug vandaag inderdaad is opengegaan. Om 13.45 uur stond de brug zes minuten open. Ook de komende dagen kan de brug onder toeziend ook van inspecteurs worden geopend. "De komende dagen bekijken we per dag op basis van de behoefte van de scheepvaart of dat nodig is."

Ad haalt in ieder geval opgelucht adem. "Als de brug niet open was gegaan, had ik heel erg veel problemen gehad. Dan was ik niet gekeurd en zat ik aan enorm hoge kosten."