Polderse kermis met tal van vernielingen minder rustig verlopen dan gedacht

ANNA PAULOWNA - De kermis in Anna Paulowna is minder rustig verlopen dan direct na afloop werd gedacht: er blijkt een waslijst aan vernielingen te zijn. Niet alleen een kleine twintig boompjes aan de Elzenhof zijn een kopje kleiner gemaakt, ook verkeersborden, plantenbakken en putdeksels moesten eraan geloven. De gemeente is logischerwijs niet blij.

Vlak na afloop bleek al dat er 17 bomen in de wijk Elzenhof Zuid door jongeren waren gesloopt. In de Facebookgroep 'Je bent Polders als...' plaatste een omwonende foto's van het resultaat. Daar reageerden mensen massaal op: "Slaat nergens op, die vernielzucht", "Jammer, dat vernielen snap ik nooit zo goed" en "Dit heeft niks met kermis te maken".

Veel meer vernield

Maar er bleek veel meer te zijn vernield. De gemeente heeft een overzicht gemaakt.

Zo werd een paal van 3,5 meter inclusief verkeersbord uit de grond getrokken en in iemands tuin gegooid. Op het winkelplein werd een door ondernemers gevulde plantenbak met bloemen leeggehaald. Ook verdwenen er in de Wethouder Kloostermanstraat en De Eersteling vier putdeksels. In De Meerling was een verkeersbord met paal en al afgebroken en in de Molenvaart was tegelwerk in de stoep gesloopt.

Erg jammer

"Het is natuurlijk erg jammer dat mensen dingen slopen en dat betreuren we dan ook", aldus gemeentewoordvoerder Noortje Slot. "Dit kost de gemeenschap onnodig geld. Dat mensen in een dronken of baldadige bui dingen in het dorp slopen is te betreuren, maar daar hebben wij niet altijd zicht op. Vaak pas achteraf als het bij ons wordt gemeld."

Goede afspraken

Over de organisatie heeft de gemeente overigens lovende woorden. "Er zijn goede afspraken gemaakt en daar hebben de ondernemers zich keurig aan gehouden", zegt Slot. "Er was een goede sfeer en kermisgangers waren enthousiast. We hebben direct na de kermis al kort geëvalueerd met de betrokken ondernemers, maar doen dat later nog een keer uitgebreider en kijken dan ook vooruit naar volgend jaar."