Reddingsbrigade bezorgd over zwemmen in zoet water

ZAANDAM - Velen denken te makkelijk over zwemmen in open water. De reddingsbrigade ziet geregeld dat mensen in de problemen komen omdat ze zich niet aan de veiligheidsregels houden. Ze duiken waar dat niet kan, raken onderkoeld en vooral: men overschat de eigen zwemcapaciteiten.

Met speciale posters wil de reddingsbrigade wijzen op de gevaren. Volgens Bas Heijselaar van de reddingsbrigade zijn het vooral kinderen die niet weten wat ze wel en niet moeten doen: "Kinderen banjeren zo het water in en merken niet op tijd wanneer het water te diep voor ze wordt."

Daarnaast halen jongeren soms gekke capriolen uit door bijvoorbeeld vanaf bruggen te springen en ook dat gaat soms fout. "Je raakt makkelijk gedesoriënteerd tijdens een salto en als je dan onderweg iets raakt, kan het snel fout aflopen. Het is vaak de combinatie van verschillende factoren waardoor de risico's verhogen."

Avontuurlijk zwemmen

Opvallend is dat het tegenwoordig ook vaak mensen met een goede conditie zijn die in de problemen komen. "Mensen willen wat avontuurlijker zwemmen en denken dat ze zo een meertje of zo kunnen overzwemmen", zegt Heijselaar. "Maar een goede conditie op het land is niet hetzelfde als een goede conditie in het water." Mensen die rennen, voetballen en naar de sportschool gaan, trainen vaak andere spiergroepen dan die je gebruikt als je zwemt. "Ze komen dan na een kwartier zwemmen in ademnood en dan is de oever ver weg."

De poster van de reddingbrigade is te bestellen op de website reddingsbrigade.nl.