Golf van nachtelijke autobranden in Haarlem: politie doet onderzoek

HAARLEM - De brandweer in Haarlem is de afgelopen twee maanden flink druk geweest met het blussen van nachtelijke autobranden. Afgelopen nacht was het weer raak, toen een auto aan het Charley Tooropplein volledig uitbrandde. De politie wil nog niet ingaan op het vermoeden dat heerst: een pyromaan.

NH Nieuws maakte een overzichtskaart van de branden sinds mei. Het gaat om elf autobranden in de afgelopen twee maanden.

Reactie politie

"Alle branden worden afzonderlijk onderzocht en die onderzoeken lopen nog. Het vinden van sporen na dit soort branden is moeilijk en dat heeft vaak tijd nodig", aldus een woordvoerder van de politie. Of er bewijsmateriaal gevonden is en of er een verband tussen de branden bestaat, is dus nog onduidelijk.

Tooropplein

Ook de laatste autobrand wordt onderzocht op mogelijke brandstichting. De eigenaresse kijkt vanmorgen verslagen naar haar uitgebrande auto.

Beelden van de uitgebrande auto, de tekst gaat verder onder de video



De eigenaresse werd vannacht wakker van een harde knal, waarschijnlijk veroorzaakt door een ontploffende autoband. Toen ze buiten kwam, stonden de buren al op straat en was er weinig meer van haar auto te redden. Ze runt een broodjeszaak en heeft de auto nodig om bestellingen rond te brengen. Of ze vijanden heeft? "Nee, natuurlijk niet. Of iemand moet heel erg ontevreden zijn geweest over een broodje." Ze kan er nog een beetje om lachen, maar is vooral diep bedroefd dat zij nu het volgende slachtoffer in de reeks is.