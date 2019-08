Politie Amsterdam bevrijdt hond uit snikhete auto

AMSTERDAM - De politie Amsterdam Nieuw-West Zuid heeft gisteren een hond uit een snikhete auto bevrijd.

Dat veel mensen nog steeds niet op de hoogte zijn van hoe snel een auto heet wordt, bleek gister. Ook op dagen dat het niet tropisch warm is loopt de temperatuur in auto's snel op. Deze snelle opwarming kan voor honden fataal zijn.

De politie is er stellig over: "Je bent dus gewoon strafbaar als je jouw hond in zulke omstandigheden achterlaat. De eigenaar van deze auto heeft, naast een kapotte autoruit, ook een boete van 370 euro gekregen."

Agenten hebben de honden gekoeld, waarna het gelukkig weer beter met hem ging.