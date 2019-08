Explosieve stijging woninginbraken Beverwijk: "Voornamelijk toen bewoners op vakantie waren"

BEVERWIJK - Beverwijk kampt momenteel met een inbraakgolf. Sinds het voorjaar is het aantal inbraken per maand met ruim 300 procent (!) toegenomen, van 7 in mei tot 22 in juli.

Vergeleken bij dezelfde maand vorig jaar is de toename nog sterker: in juli 2018 werden er in de gemeente 5 inbraken gemeld, wat neerkomt op een stijging van ruim 400 procent.

Ook in mei en juni van dit jaar was er al sprake van een verdubbeling ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar (mei 2018: 3; mei 2019: 7/juni 2018: 5; juni 2019: 10).

Aantal inbraken per maand per gemeente

Gemeente/Maand Mei 2018 Juni 2018 Juli 2018 Mei 2019 Juni 2019 Juli 2019 Beverwijk 3 5 5 7 10 22 Heemskerk 2 2 5 3 6 6 Uitgeest 2 1 0 1 0 1 Velsen 10 4 14 14 5 7

"Ook wij hebben de stijging in Beverwijk geconstateerd", laat de politie in een schriftelijke reactie aan NH Nieuws weten. Een verklaring voor de toename heeft de politie niet, al valt wel op dat de meeste inbraken zijn gepleegd 'toen de bewoners op vakantie waren'. "Het zou dus kunnen dat de inbrekers de woningen vooraf in de gaten hebben gehouden", aldus de woordvoerder.

Omdat aanknopingspunten naar verdachten vooralsnog ontbreken, liggen de meeste aangiftes nog op de stapel. "Maar uiteraard hebben we hier aandacht voor en is collega's meegegeven extra scherp te zijn tijdens de surveillance." Bovendien wordt inwoners aangeraden om voorzorgsmaatregelen te nemen

Andere gemeenten in IJmond

Wat verder opvalt is dat het aantal inbraken in Velsen afgelopen maand sterk is afgenomen ten opzichte van dezelfde maand in 2018. Werd er in juli 2018 nog 14 keer ingebroken, vorige maand was het aantal inbraken gehalveerd tot 7.

In Heemskerk is sprake van een lichte stijging ten opzichte van 2018, terwijl het aantal inbraken in Uitgeest nagenoeg gelijk is gebleven.