Toch weer onderzoek naar doodsoorzaak 16-jarige Dascha Graafsma

HILVERSUM - Er komt een second opinion in het forensisch onderzoek naar de doodsoorzaak van Dascha Graafsma, het 16-jarige meisje dat in 2015 om het leven kwam toen zij tussen Hilversum en Hollandsche Rading onder een trein kwam.

Het Openbaar Ministerie in Utrecht heeft dat besloten naar aanleiding van een particulier onderzoek dat haar vader liet doen naar haar dood. Het strafrechtelijk onderzoek wordt niet heropend, omdat er volgens het OM nog altijd geen aanwijzingen zijn dat er andere mensen betrokken waren bij haar dood. Het OM spreekt van een 'second opinion' van het forensisch onderzoek.

Het OM geeft aan dat ze nog steeds geen aanwijzingen hebben dat het om een misdrijf gaat maar dat ze de conclusie van de second opinion zullen gebruiken om te kijken of het onderzoek wel opnieuw geopend gaat worden.

In april overhandigden nabestaanden van Dascha een rapport van een particulier onderzoeksteam aan de politie. Het OM zegde toe dat te zullen bestuderen.

Het meisje uit Hollandsche Rading verongelukte nadat ze enkele uren vermist was na een avondje stappen met vriendinnen. Het OM constateerde dat zij waarschijnlijk zelfmoord gepleegd heeft, maar haar nabestaanden hebben dit nooit geloofd.

Vader René Graafsma strijdt al jaren voor de waarheid over de dood van zijn dochter. Zo heeft hij zelf beelden opgevraagd bij de politie en particulier onderzoek laten doen.

In april liepen de nabestaanden nog in een protestmars om het onderzoek te heropenen