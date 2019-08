'Ajax' met kleine letter bij dertig meestgebruikte wachtwoorden

AMSTERDAM - Nederlanders gebruiken vaak hun favoriete voetbalclub als wachtwoord. Zowel Ajax als Feyenoord staan in de top-30 van meestgebruikte wachtwoorden.

Dat blijkt volgens het FD uit een analyse van wachtwoorden op de site Scattered Secrets van Rickey Gevers en Jeroen van Beek, twee Nederlandse experts in computerbeveiliging. Op deze site kun je checken of je wachtwoord ooit is gelekt en gekraakt.

De database van Scattered Secrets bevat op dit moment bijna 4 miljard gekraakte wachtwoorden. De teller op de homepage staat op ruim 3,86 miljard, maar elke seconde komen er wachtwoorden bij.

In de Nederlandse ranglijst staat 'feyenoord' op plek 15 en 'ajax' op 30. Beide met kleine letter; Feyenoord en Ajax met hoofdletter worden veel minder gebruikt. De harde cijfers zeggen nog meer dan de plek op de ranglijst: 'ajax' is 3832 keer gebruikt, 'feyenoord' 10.409 keer.