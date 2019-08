Wilde achtervolging vanuit Duitsland eindigt in Duivendrecht: politie schiet banden lek

DUIVENDRECHT - Op de Gooiseweg in Duivendrecht is gisteravond een achtervolging geëindigd die vanuit Duitsland al was ingezet. Volgens een getuige zouden er zo'n twaalf politiewagens, een traumahelikopter, een arrestatieteam en agenten met wapens ter plaatse zijn geweest.

In het Duitse Dinslaken werd een autocontrole uitgevoerd. In het voertuig troffen de agenten een vuurwapen aan. Daarop sloeg de automobilist op de vlucht. De politie zette een achtervolging in.

Lees ook: Wilde en gevaarlijke achtervolging na diefstal: verdachten klemgereden in Ilpendam

Een journalist uit Gelderland merkte de achtervolging daar al op. "Ze reden hier met snelheden van ver boven de 200 km/u over de A12", vertelt hij. De achtervolging is het hele land doorgegaan. Van de A30, naar de A12 tot op de A1. Op de A1 botsten een politieauto en een andere auto op elkaar volgens een ooggetuige. "Ze gaan er allemaal op hoge snelheid vandoor."

Geschoten

Om de auto tot stilstand te brengen heeft de politie twee keer op de banden geschoten. Op de Gooiseweg kon de politie de auto insluiten. De verdachte is aangehouden en zal waarschijnlijk aan Duitsland worden uitgeleverd. Over de identiteit van de man is verder nog niks bekend.

Explosievendienst

Ook de Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse gekomen. Er zou volgens een getuige een bom in de achterbak van de auto liggen. Dat kon de politie op dit moment niet bevestigen. Het is ook nog niet duidelijk wat ze precies aan het onderzoeken zijn. Het voertuig, dat een Duits kenteken heeft, is in beslag genomen.