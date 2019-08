Vriendinnen die schrokken van naaktloper willen dat hij zich meldt: "Wat was zijn plan?"

HAARLEM - Als Romana en Evelien vrijdagnacht na het uitgaan nog even in het Florapark in Haarlem zitten, staat er plotseling een naakte man voor ze. Nog steeds vragen de dames zich af wie de man nou precies was en met welke bedoelingen hij achter de boom stond. "Ik hoop dat we erachter komen wie het is, ik zou namelijk veel aan hem willen vragen."

"Waarom stond hij daar, wat was hij van plan? Ik wil er alles over weten", vertelt Romana. Ze zit na het incident vol met vragen. "Het was heel erg grappig, maar later ga je ook nadenken over wat er had kunnen gebeuren. We weten zijn bedoelingen natuurlijk niet. En gelukkigen waren we nu met z'n tweeeën, anders was het een stuk enger geweest."

Ook haar vriendin Evelien zit met vragen: "Als hij niet was weggerend, hadden we het hem gewoon kunnen vragen." Ze wil dan ook maar wat graag dat de man zich kenbaar maakt: "Het zou heel grappig zijn als hij het filmpje ook online gezien heeft. Ik hoop dat hij zich meldt en kan uitleggen wat hij daar stond te doen."

Goede afloop

Achteraf realiseert ze zich dat het ook anders had kunnen aflopen. "Nu vinden we het heel erg grappig, omdat er niets raars is gebeurd. Ik moet er niet aan denken dat hij verkeerde plannen met ons had. Omdat het goed afliep is het nu grappig denk ik."

Ook de politie neemt de zaak serieus op. "We hebben het normale telefoonnummer van de politie gebeld, voor de zekerheid. Die verbonden ons direct door met 112 en zijn er politie-auto's gaan zoeken", vult Romana aan.

Bekijk hieronder de video van het moment waarop de dames de naaktloper zien