Auto belandt in sloot in Zijdewind

ZIJDEWIND - Een auto is vanavond in de sloot belandt in Zijdewind. Rond kwart voor zeven ging het mis op de N241 toen de bestuurder van de auto de macht over het stuur verloor.

Hulpdiensten waren snel ter plekke maar troffen niemand aan. De bestuurder was op eigen houtje uit de auto geklommen en werd opgevangen door een buurtbewoner.

Ze raakte niet gewond. Een berger heeft het voertuig uit de sloot getakeld.